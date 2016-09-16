Прения сторон по делу Виктора Бута пройдут в Нью-Йорке 31 октября

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Прения сторон по вопросу о проведении нового процесса по делу гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего в США тюремное заключение, запланированы на 31 октября, они пройдут в Нью-Йорке. Об этом свидетельствует информация, полученная ТАСС в архиве суда.
Защита Бута в феврале 2016 года подала в апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке аргументацию в пользу проведения нового процесса по делу россиянина. Как пояснил ТАСС в июне адвокат Бута Алексей Тарасов, устные прения позволяют защите и обвинению кратко изложить свою позицию перед коллегией в составе трех судей.
Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке Революционные вооруженные силы Колумбии, которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.
Россиянин отбывает срок в расположенной в 500 км к югу от Чикаго (штат Иллинойс) тюрьме Мэрион.