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Глава МИД Франции выступил за предание гласности соглашения по Сирии

Политика
17 сентября, 15:07 UTC+3
Жан-Марк Эйро поддержал позицию России по этому вопросу
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро в телефонной беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым поддержал позицию Москвы в пользу опубликования российско-американского соглашения по Сирии. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Франции обсудили ситуацию в сирийском урегулировании. Приветствовав договоренности России и США от 9 сентября с.г., Эйро поддержал российскую позицию в пользу предания соответствующих документов гласности", - отметили в МИД.

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Персоны
Эйро, Жан-Марк
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Кризис в Сирии
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США Сирия Россия Франция
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