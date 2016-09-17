Глава МИД Франции выступил за предание гласности соглашения по Сирии

МИД РФ: Москва потребовала от Украины расследовать нападение на посольство в КиевеПолитика 17 сентября, 14:46
В Германии открылся ОктоберфестОбщество 17 сентября, 14:41
Партии отмечают открытость и конкурентность думской избирательной кампанииПолитика 17 сентября, 14:35
Бывшие биатлонистки Зайцева и Богалий посадили деревья в детском хосписе в БелоруссииСпорт 17 сентября, 14:30
Родионов: "Спартак" играет с огромным желанием и самоотдачей при КарререСпорт 17 сентября, 13:08
Стивен Сигал планирует снять фильм на СахалинеКультура 17 сентября, 12:55
В бархате осени: где отдохнуть в октябреЭкономика и бизнес 17 сентября, 12:00
Путин: Россия хочет видеть в Украине надежного и стабильного партнераПолитика 17 сентября, 11:51
Tesla выпустит программы для улучшения работы автопилота 21 сентябряЭкономика и бизнес 17 сентября, 10:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро в телефонной беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым поддержал позицию Москвы в пользу опубликования российско-американского соглашения по Сирии. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств России и Франции обсудили ситуацию в сирийском урегулировании. Приветствовав договоренности России и США от 9 сентября с.г., Эйро поддержал российскую позицию в пользу предания соответствующих документов гласности", - отметили в МИД.