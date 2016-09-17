Глава МИД Франции выступил за предание гласности соглашения по Сирии

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро в телефонной беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым поддержал позицию Москвы в пользу опубликования российско-американского соглашения по Сирии. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Франции обсудили ситуацию в сирийском урегулировании. Приветствовав договоренности России и США от 9 сентября с.г., Эйро поддержал российскую позицию в пользу предания соответствующих документов гласности", - отметили в МИД.