"Джебхат ан-Нусра" обстреливает позиции сирийской армии в Алеппо

ХМЕЙМИМ, /Сирия/, 19 сентября. /ТАСС/. Боевики запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" ведут на юго-западной окраине Алеппо масштабное наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе Академии им.Асада и квартала 1070. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

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"Атаке террористов предшествовала массированная артиллерийская подготовка с 19.30 до 20.00 из танков, реактивных систем залпового огня и минометов, - сказали в Центре. - Обстрелам подверглись позиции правительственных войск и жилые кварталы на юго-западной окраине Алеппо".

В Центре отметили, что информация о жертвах и пострадавших среди сирийских военнослужащих и мирного населения уточняется.

В настоящее время сирийские правительственные войска ведут ожесточенные оборонительные бои, чтобы не допустить прорыва формирований террористов к центральной части города Алеппо.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье