"Джебхат ан-Нусра" обстреливает позиции сирийской армии в Алеппо

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ХМЕЙМИМ, /Сирия/, 19 сентября. /ТАСС/. Боевики запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" ведут на юго-западной окраине Алеппо масштабное наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе Академии им.Асада и квартала 1070. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
"Атаке террористов предшествовала массированная артиллерийская подготовка с 19.30 до 20.00 из танков, реактивных систем залпового огня и минометов, - сказали в Центре. - Обстрелам подверглись позиции правительственных войск и жилые кварталы на юго-западной окраине Алеппо".
В Центре отметили, что информация о жертвах и пострадавших среди сирийских военнослужащих и мирного населения уточняется.
В настоящее время сирийские правительственные войска ведут ожесточенные оборонительные бои, чтобы не допустить прорыва формирований террористов к центральной части города Алеппо.
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).