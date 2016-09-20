Чуркин: соглашения по Сирии не могут выполняться, так как США отказываются их публиковать

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Договоренности России и США по Сирии не могут выполняться, поскольку Вашингтон отказывается их публиковать. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

"Они сказали, что не хотят опубликовывать договоренности. Мы сказали, что без публикации договоренностей нельзя просить членов Совета Безопасности ООН одобрить эти договоренности", - сказал Чуркин.

Без публикации договоренностей РФ и США по Сирии нельзя просить членов СБ ООН их одобрить, отметил постоянный представитель России.