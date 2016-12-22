Партия роста открывает офис на "Красном октябре"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Партия роста откроет собственный офис на "Красном октябре" в центре Москвы. Об этом заявил в четверг журналистам председатель партии, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы познакомились вчера с новым офисом партии, он находится на "Красном октябре", оттуда будем вести свою работу", - сказал он, закрывая съезд партии.

После переименования партии и смены руководства в феврале этого года Партия роста проводила все свои мероприятия на Делегатской улице в здании "Деловой России", сопредседателем которой является Титов.

Титов поставил Партии роста задачу пройти в Госдуму на следующих выборах