Партия роста открывает офис на "Красном октябре"

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Партия роста откроет собственный офис на "Красном октябре" в центре Москвы. Об этом заявил в четверг журналистам председатель партии, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Мы познакомились вчера с новым офисом партии, он находится на "Красном октябре", оттуда будем вести свою работу", - сказал он, закрывая съезд партии.
После переименования партии и смены руководства в феврале этого года Партия роста проводила все свои мероприятия на Делегатской улице в здании "Деловой России", сопредседателем которой является Титов.
Титов поставил Партии роста задачу пройти в Госдуму на следующих выборах