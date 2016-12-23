Совфед осудил убийство Андрея Карлова и призвал объединить усилия в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации в начале пленарного заседания почтил минутой молчания память погибшего посла России в Турции Андрея Карлова.

"Глубоко скорбим, выражаем соболезнования семье Андрея Карлова. Предлагаю почтить память Героя России Андрея Карлова минутой молчания", - сказала спикер палаты Валентина Матвиенко.

"Хочу сказать несколько слов о трагическом событии, потрясшем всех нас: злодейском убийстве посла РФ Андрея Геннадьевича Карлова. Террористы вновь подняли планку наглости, жестокости, насилия. Подлым выстрелом в спину убит дипломат самого высокого ранга - чрезвычайный и полномочный посол", - добавила она.

"Уверена, что эта чудовищная провокация, направленная на подрыв российско-турецких отношений, процесса мирного урегулирования с Сирией, не достигнет своих целей. Те, кто стоял за этим преступлением, будут найдены, понесут неотвратимое наказание. Мы верим в профессионализм наших спецслужб", - подчеркнула глава СФ.

Матвиенко отметила, что сегодня необходимо приложить все усилия для реализации предложения президента РФ о создании широкой международной антитеррористической коалиции.

Противостояние терроризму

Совет Федерации принял заявление в связи с убийством Карлова, в котором осудил это преступление и призвал международное сообщество сплотиться для противостояния терроризму.

"Совет Федерации возмущен этим бесчеловечным актом, решительно осуждает его и констатирует, что международный терроризм не только продолжает атаковать мирных граждан, но и организует покушения на высокопоставленных должностных лиц государств в расчете на провоцирование конфликтов и кризисов в межгосударственных отношениях", - говорится в заявлении.

В Совете Федерации полагают, что подобные действия, направленные на раскол международного сообщества, только подтверждают вывод о необходимости объединения усилий всех государств в противостоянии террористам. По мнению парламентариев, следует отложить политические разногласия и занять твердую позицию в пользу налаживания широкого и эффективного межпарламентского и межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом.

"Пора, наконец, прекратить бессмысленные попытки делить террористов на "умеренных" и "неумеренных", прекратить манипулирование общественным мнением, остановить информационные кампании против тех, кто на деле, а не на словах сражается с террористами и оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от действий боевиков людям", - отмечается в документе. "У нас общая цель - не допустить достижения террористами их преступных целей и сплотиться для противостояния тотальному и абсолютному злу, которое не имеет ни религиозной, ни этнической, ни идеологической окраски и не может быть оправдано ничем", - подчеркивают сенаторы.

В заявлении члены Совета Федерации также отмечают, что рассчитывают на содействие Великого Национального собрания Турции компетентным органам в расследовании всех обстоятельств трагедии и разработке надежного и эффективного комплекса мер по предотвращению подобных террористических актов в будущем.

Кроме того, сенаторы высказали признательность своим коллегам в парламентах иностранных государств и межпарламентских организациях, высказавшим слова солидарности и поддержки в адрес родных и близких Андрея Карлова и народа России.

Усиление безопасности диппредставительств

Совфед дал протокольное поручение комитету палаты по обороне и безопасности проработать вопрос о подготовке предложений по усилению безопасности российских диппредставительств за рубежом.

"Сейчас просачивается информация, что ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство") готовит "расстрельные списки". Возможно, это и не так, возможно, это дезинформация", - сказал вице-спикер палаты Ильяс Умаханов.

Вместе с тем он добавил, что на такие сигналы необходимо реагировать. "Предлагаю дать протокольное поручение профильному комитету проработать вопрос и подготовить предложения по усилению безопасности наших диппредставительств за рубежом", - сказал он. Сенатор отметил, что убийство посла в Турции свидетельствует об активизации международного терроризма.

Умаханов подчеркнул, что террористы всегда действуют подло и вероломно. "Я предлагаю подготовить наши предложения по усилению обеспечения безопасности российских загранучреждений и их сотрудников", - сказал сенатор. Он добавил, что в этой связи возникает комплекс вопросов нормативно-правового порядка, а также вопросов, связанных с межведомственной координацией и финансированием.

"Важно направить наше заявление (в связи с убийством посла - прим. ТАСС) не только в национальные парламенты и международные организации, но и более активно использовать другие парламентские площадки. Мы намерены в ближайшие время поставить эти вопросы (о борьбе с терроризмом) на сессии Азиатско-тихоокеанского парламентского форума и постоянного комитета парламентской конференции Балтийского моря (мероприятия пройдут в январе)", - заключил парламентарий.

Оправдание терроризма

На заседании Совфеда было принято протокольное поручение, согласно которому Комиссия Совета Федерации по информационной политике подготовит обращение к парламентам Совета Европы с призывом рассматривать оправдание терроризма как форму пассивного терроризма.

"В некоторых странах уже намерены отдать под суд авторов оскорбительных комментариев в адрес российского посла, которые поддержали этот чудовищный террористический акт (убийство посла - прим. ТАСС). В связи с этим прошу дать поручение комиссии по информационной политике подготовить отдельное обращение в национальные парламенты Совета Европы, Межпарламентский союз, другие международные парламентские организации с целью призвать их рассматривать информационную поддержку и оправдание терроризма как форму пассивного терроризма и принять принцип, что такое оправдание должно караться законом", - сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в ходе пленарного заседания.

"Уверен, что такое предложение получит широкую поддержку в международных парламентских кругах", - добавил он.

Убийство Андрея Карлова

19 декабря в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".