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Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку межсирийских переговоров в Астане

Политика
27 декабря, 12:16 UTC+3 МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
В ходе телефонного разговора главы МИД РФ и Турции также подчеркнули важность скорейшего отмежевания умеренной оппозиции от террористических группировок в Сирии
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону подготовку встречи оппозиции и правительства Сирии в Астане и согласование параметров перемирия в Сирии, сообщили в МИД РФ.

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"Министры продолжили обмен мнениями о ситуации в Сирии, - информировали в российском дипведомстве. - Была подчеркнута важность скорейшего завершения согласования практических параметров прекращения боевых действий, отмежевания умеренной оппозиции от террористических группировок и подготовки встречи в Астане по приглашению руководства Казахстана для запуска процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254".

Встреча представителей правительства и оппозиции Сирии, как сообщил ранее ТАСС представитель одной из оппозиционных групп Кадри Джамиль, пройдет в Астане во второй половине января. Работа продолжится затем в Женеве, где спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура 8 февраля планирует запустить очередной раунд переговоров.

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