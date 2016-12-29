Путин упразднил Спецстрой

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентство специального строительства. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства подписал соответствующий указ.

В документе говорится, что функции упраздняемого Федерального агентства специального строительства передаются Министерству обороны РФ. В указе также отмечается, что в оборонное ведомство передается и "численность федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата упраздняемого Федерального агентства специального строительства в количестве 200 единиц".

"Передать Вооруженным Силам Российской Федерации штатную численность военнослужащих и гражданского персонала инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований при упраздняемом Федеральном агентстве специального строительства", - сказано в документе. Кроме того, в ведение Министерства обороны передается федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства № 900 при Федеральном агентстве специального строительства" и федеральные государственные унитарные предприятия, находящиеся в ведении упраздняемого Федерального агентства специального строительства.

"Установить, что Министерство обороны Российской Федерации является правопреемником упраздняемого Федерального агентства специального строительства, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений", - подчеркивается в указе президента.

Глава государства распорядился "завершить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с реализацией настоящего Указа, до 1 июля 2017 года". Он поручил правительству "обеспечить непрерывность осуществления передаваемых Министерству обороны Российской Федерации функций упраздняемого Федерального агентства специального строительства; обеспечить в установленные законодательством Российской Федерации сроки проведение ликвидационных процедур в связи с упразднением Федерального агентства специального строительства; обеспечить в установленном порядке передачу Министерству обороны Российской Федерации имущества, в том числе недвижимого, закрепленного за упраздняемым Федеральным агентством специального строительства". Также до 1 июня 2017 в Госдуму необходимо внести проект закона о внесении в федеральные законы изменений в связи с упразднением Федерального агентства специального строительства.