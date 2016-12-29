Минюст включил в реестр НКО-"иноагентов" свердловское отделение "Мемориала"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минюст России включил свердловское отделение организации "Мемориал" в список иностранных агентов.

Об этом в четверг ведомство сообщило на официальном сайте.

"В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" 29.12.2016 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включено свердловское отделение Общероссийской общественной организации "Российское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области плановой документарной проверки.

ТАСС пока не располагает комментарием представителей свердловского отделения "Мемориала".

Ранее Министерство юстиции РФ признало "Мемориал" НКО, выполняющей функции иностранного агента, и внесло его в соответствующий реестр. Глава "Мемориала" Арсений Рогинский заявлял, что не согласен с решением министерства, поскольку оно противоречит позиции Конституционного суда РФ, постановившего, что международные организации, каковой является "Мемориал", не подпадают под действие закона об НКО.

7 декабря Тверской суд Москвы оштрафовал "Мемориал" за нарушение закона о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранных агентов. Суд согласился с доводами Минюста о том, что "Мемориал" нарушил закон, не подав заявление о включении в реестр НКО-"иноагентов". 26 декабря организация обжаловала это решение.