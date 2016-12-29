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Минюст включил в реестр НКО-"иноагентов" свердловское отделение "Мемориала"

Политика
29 декабря, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе плановой документарной проверки
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© Денис Вышинский/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минюст России включил свердловское отделение организации "Мемориал" в список иностранных агентов.

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Об этом в четверг ведомство сообщило на официальном сайте.

"В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" 29.12.2016 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включено свердловское отделение Общероссийской общественной организации "Российское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области плановой документарной проверки.

ТАСС пока не располагает комментарием представителей свердловского отделения "Мемориала".

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Ранее Министерство юстиции РФ признало "Мемориал" НКО, выполняющей функции иностранного агента, и внесло его в соответствующий реестр. Глава "Мемориала" Арсений Рогинский заявлял, что не согласен с решением министерства, поскольку оно противоречит позиции Конституционного суда РФ, постановившего, что международные организации, каковой является "Мемориал", не подпадают под действие закона об НКО.

7 декабря Тверской суд Москвы оштрафовал "Мемориал" за нарушение закона о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранных агентов. Суд согласился с доводами Минюста о том, что "Мемориал" нарушил закон, не подав заявление о включении в реестр НКО-"иноагентов". 26 декабря организация обжаловала это решение.

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