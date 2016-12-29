На территорию посольства России в Дамаске попала мина

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. На территорию посольства РФ в Дамаске в четверг во второй половине дня попала мина. Как говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, пострадавших нет.
"Во второй половине дня, 29 декабря выпущенная из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска, мина попала на территорию посольства России около входа в консульский отдел, - информировала дипломат. - Ее взрыв нанес незначительный материальный ущерб. Пострадавших нет".
"Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения, - подчеркнула Захарова. - Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены".