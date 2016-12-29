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Никонов высказался за проведение слушаний в Госдуме по закону о "Контингенте обучающихся"

Политика
29 декабря, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Депутат выразил уверенность, что "по законопроекту, вызвавшему серьезный общественный резонанс, необходимо проводить обсуждение в широком общественном формате"
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Вячеслав Никонов считает необходимым провести в Госдуме парламентские слушания по отклоненному в четверг президентом РФ Владимиром Путиным закону о создании федеральной и региональных информационных систем "Контингент обучающихся". Свое мнение депутат высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

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Никонов выразил уверенность, что "по законопроекту, вызвавшему серьезный общественный резонанс, необходимо проводить обсуждение в широком общественном формате". "Я думаю, что мы запланируем проведение соответствующих парламентских слушаний, в которых примут участие представители всех заинтересованных сторон", - сообщил Никонов. "Надо тщательно работать над всеми законами и максимально учитывать мнение широких общественных кругов", - резюмировал парламентарий.

"Я хотел бы приветствовать предложение президента усилить закон, чтобы именно законодатели, а не правительство, установили перечень сведений и лиц, имеющих доступ к этим сведениям, и ответственность лиц за их (сведений) разглашение", - сказал Никонов. Он напомнил, что законопроект был разработан кабмином и имел целью собрать на одной единой платформе те данные, которые сейчас содержатся об учащихся на сайтах разных образовательных организаций, и защитить эту платформу. "Сейчас эти данные не являются защищенными", - отметил парламентарий.

"Я согласен с тем, что лучше определить перечень этих данных именно законом, а не постановлением правительства, как это предлагало правительство", - подчеркнул он. Никонов считает, что президент таким образом "предлагает повысить роль законодателей".

По словам депутата, доработка закона "потребует очень кропотливой работы". "Мы не будем спешить с тем, чтобы принимать этот закон в измененной редакции, потому что создание системы "Контингент обучающихся" намечалось только на 2022 год, время еще есть", - отметил политик.

О "Контингенте обучающихся"

Ранее президент РФ Владимир Путин отклонил федеральный закон о создании федеральной и региональных информационных систем "Контингент обучающихся". Он был принят Госдумой 21 декабря 2016 года, одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года и направлен главе государства для подписания и обнародования.

По мнению главы государства, федеральным законом "должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах "Контингент обучающихся" субъектов РФ и федеральной информационной системе "Контингент обучающихся", а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, отклоняя закон, Владимир Путин принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимым доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей.

Законопроектом предполагалось, что в России появится государственная система "Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам". В нее предполагалось включить информацию о количестве детей, учащихся в той или иной образовательной организации. Кроме этого, в системе будет сформирован реестр всех организаций, работающих по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. В систему также попадут сведения о документах об образовании или о квалификации, документах об обучении; при этом данные, содержащиеся в системе, должны были быть открытыми и общедоступными (за исключением случаев сохранения государственной или служебной тайны).

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