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Грызлов: ситуация на переговорах по мирному урегулированию в Донбассе остается сложной

Политика
17 января, 16:11 UTC+3 МОСКВА 17, января. /ТАСС
По словам полпреда РФ на переговорах, основная причина - нежелание Киева приступить к выполнению политических пунктов минских соглашений
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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ситуация на минских переговорах по мирному урегулированию конфликта в Донбассе остается сложной. Такую точку зрения высказал по итогам состоявшегося в понедельник первого в этом году заседания контактной группы полпред РФ на переговорах Борис Грызлов.

"С сожалением должен констатировать, что ситуация вокруг Донбасса остается сложной, - сказал он. - Основная причина - сохраняющееся нежелание украинской стороны приступить к выполнению политических пунктов минских соглашений, которые, как я неоднократно говорил, должны осуществляться параллельно с мерами в области безопасности".

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Грызлов также констатировал, что обращение к президенту Украины Петру Порошенко о проведении амнистии перед Новым годом и Рождеством не было услышано. "Наша позиция в вопросе освобождения удерживаемых лиц остается неизменной - необходим обмен по схеме "всех на всех". Сторона конфликта, которая удерживает больше людей, не должна использовать это обстоятельство как преимущество для давления. Надеюсь, что завтрашняя видеоконференция гуманитарной подгруппы по обмену удерживаемых лиц позволит продвинуться в этом вопросе", - сказал он.

Полпред РФ также выразил надежду, что "серьезным подспорьем в реализации в этом году минских соглашений станет председательство Австрии в ОБСЕ". "Позиция этой страны в отношении конфликта на юго-востоке Украины отличается реализмом и конструктивностью, - сказал он. - Отмечу, что специальный представитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик является гражданином этой страны. И мы высоко ценим его искреннее стремление к успеху переговорного миротворческого процесса".

"Несмотря на имеющиеся трудности, верю и надеюсь, что работа контактной группы в наступившем году будет более результативной и успешной", - заключил Борис Грызлов.

Заседание контактной группы

После состоявшегося в понедельник в Минске очередного заседания контактной группы его участники вынуждены были констатировать, что прежние договоренности по прекращению огня в регионе по-прежнему не соблюдаются, нет прогресса в обсуждении политической повестки дня и в вопросе обмена пленными.

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Спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик привел лишь одну хорошую новость. Он сообщил о том, что в начале года удалось возобновить водоснабжение и энергоснабжение провозглашенной Луганской народной республики.

Более того работа двух из четырех рабочих подгрупп контактной группы оказалась в понедельник парализованной. На заседание гуманитарной подгруппы сторонам удалось согласовать лишь решение провести видеоконференцию 18 января, а заседание экономической подгруппы вообще не состоялось. Киев в очередной раз отказался участвовать в дискуссии с представителем провозглашенной Донецкой народной республики Максимом Лещенко, против которого на Украине возбуждено уголовное дело.

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