Посольство РФ: консультации в Астане идут тяжело, но Москва настроена оптимистично

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АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Консультации в Астане между Россией, Ираном и Турцией идут тяжело, но Москва настроена оптимистично. Об этом заявил журналистам член российской делегации на переговорах, советник-посланник посольства РФ в Казахстане Александр Мусиенко.
"Переговоры идут тяжело и вязко, но надо дать нашим переговорщикам время, чтобы они выполнили свою безусловно непростую миссию", - сказал он.
Мусиенко добавил, что делегация России настроена оптимистично. "Настрой боевой", - констатировал он.
"Мы пытаемся договориться со всеми, будем стремиться именно к этому", - подчеркнул дипломат.
Как сообщил ранее ТАСС источник, представители РФ, Ирана и Турции на консультациях вырабатывают пункты совместного документа.
Мусиенко также заявил, что участие спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры в консультациях России, Ирана и Турции по Сирии не планируется.
"К этим консультациям де Мистура присоединится вряд ли, - сказал он. - Но он находится в Астане, прибыл для участия в переговорах".
Советник-посланник посольства РФ подчеркнул, что переговоры по Сирии в Астане не являются основными в вопросе урегулирования кризиса в этой арабской стране, но окажут положительное влияние на предстоящую встречу в Женеве.
"Астана - это не единственный трек, - сказал он. - Однако эта встреча окажет положительное влияние на переговоры в Женеве".
Дипломат отметил, что консультации между РФ, Ираном и Турцией в эти часы "идут тяжело и вязко". "Надо дать нашим переговорщикам время, чтобы они выполнили свою, безусловно, непростую миссию", - добавил он.
Мусиенко также подтвердил работу над итоговым документом переговоров по Сирии в Астане.
Переговоры по Сирии в Астане между правительством и вооруженной оппозицией в Астане пройдут 23-24 января. В них также участвуют делегации РФ, Ирана, Турции, США и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.