Лавров: встреча в Астане по Сирии призвана содействовать политическому урегулированию

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Состоявшаяся в Астане встреча представителей правительства Сирии и вооруженной оппозиции призвана способствовать налаживанию межсирийского переговорного процесса в целях политического урегулирования кризиса.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"На днях в Астане состоялась встреча представителей правительства Сирии и вооруженной оппозиции, результаты которой призваны содействовать политическому урегулированию в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - отметил он.

Министр обратил внимание на то, что Россия наращивает "взаимодействие с Турцией, Ираном, другими государствами региона для решения острых проблем сирийского кризиса". "Благодаря согласованным усилиям, прежде всего по линии военных ведомств, удалось освободить от экстремистов Алеппо, а затем ввести режим прекращения боевых действий на основе соглашения от 29 декабря прошлого года", - добавил он.

"Эффективная борьба с терроризмом невозможна без стабилизации Ближнего Востока, без действенного, мирного решения конфликтов, которыми он перенасыщен, будь то в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене", - подчеркнул глава МИД РФ.

Встреча в Москве

Все представители политической оппозиции Сирии приглашены в Москву 27 января, сообщил Лавров.

"Чтобы никто не подозревал РФ, Турцию, Иран в том, что мы поменяем астанинским процессом все, что до сих пор было сделано, мы пригласили на пятницу всех оппозиционеров из числа политической оппозиции, которые пожелают приехать, и мы их пробрифингуем о том, что произошло в Астане и как мы видим позитивное развитие процесса Астаны в дальнейшем", - сказал он.