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Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ нанесли очередной удар по объектам ИГ в Сирии

Политика
25 января, 15:41 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС
Уничтожены два пункта управления боевиков и склады боеприпасов, вооружения и военной техники
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Ту-22М3

Ту-22М3

© Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли очередной групповой авиационный удар по объектам "Исламского государства" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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"Целями для поражения стали два пункта управления боевиков и склады боеприпасов, вооружения и военной техники", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

По данным Минобороны, все цели были успешно уничтожены. "Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей", - говорится в сообщении.

Российские бомбардировщики выполняли полет под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С, которые взлетели с аэродрома Хмеймим. "После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - уточнили в ведомстве.

На прошлой неделе в российском Генштабе сообщили, что боевики запрещенного в РФ "Исламского государства" ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск в районе города Дейр-эз-Зор. В Генштабе при этом отмечали, что если город будет взят террористами, его население может быть полностью истреблено.

После этого РФ неоднократно применяла дальнюю авиацию для нанесения ударов в провинции Дейр-эз-Зор. Так, шесть бомбардировщиков Ту-22М3 наносили удары по объектам боевиков 21, 23 и 24 января.

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