Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ нанесли очередной удар по объектам ИГ в Сирии

МОК лишил двух медалей легкоатлетку Лебедеву после перепроверки допинг-проб с ОИ-2008Спорт 25 января, 17:06
КНР будет развивать сотрудничество с Уралом и Сибирью в логистике и сельском хозяйствеНовости Урала 25 января, 17:04
Россиянка Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлонуСпорт 25 января, 17:02
Директор "Оренбургской мили" не связывает снятие легкоатлетов с допингомСпорт 25 января, 17:02
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во ВладивостокеВ стране 25 января, 16:55
Внеочередной конгресс IBU пройдет 8 февраля в ХохфильценеСпорт 25 января, 16:46
Росстат: грузооборот транспорта в России в 2016 году вырос на 1,8%Транспорт 25 января, 16:43
ХК "Спартак" оштрафован на 600 тыс. рублей за скандирование фанатами нецензурных выраженийСпорт 25 января, 16:41
Колонина назначена тренером женской сборной России по современному пятиборьюСпорт 25 января, 16:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли очередной групповой авиационный удар по объектам "Исламского государства" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Целями для поражения стали два пункта управления боевиков и склады боеприпасов, вооружения и военной техники", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
По данным Минобороны, все цели были успешно уничтожены. "Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей", - говорится в сообщении.
Российские бомбардировщики выполняли полет под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С, которые взлетели с аэродрома Хмеймим. "После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - уточнили в ведомстве.
На прошлой неделе в российском Генштабе сообщили, что боевики запрещенного в РФ "Исламского государства" ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск в районе города Дейр-эз-Зор. В Генштабе при этом отмечали, что если город будет взят террористами, его население может быть полностью истреблено.
После этого РФ неоднократно применяла дальнюю авиацию для нанесения ударов в провинции Дейр-эз-Зор. Так, шесть бомбардировщиков Ту-22М3 наносили удары по объектам боевиков 21, 23 и 24 января.