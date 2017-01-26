Более 2,6 тыс. боевиков сложили оружие в районе Вади-Барада провинции Дамаск

ДАМАСК, 26 января. /ТАСС/. Жители региона в долине реки Вади-Барада, обеспечивающей водой провинцию Дамаск, возвращаются к мирной жизни. Уже более 2,6 тыс. действовавших там боевиков сложили оружие. Тех, кто отказался вернуться к мирной жизни, власти эвакуируют с семьями в провинцию Идлиб, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике полковник Александр Блинков.

"В долине реки Вади-Барада местное население возвращается к мирной жизни. В настоящее время осуществляются мероприятия первого этапа комплексного плана по примирению данного района. К сегодняшнему дню более 2,6 тыс. человек уже урегулировали свой статус. Непримиримые, отказавшиеся сдать оружие, вместе со своими семьями при содействии сирийских властей организованно выезжают в провинцию Идлиб", - рассказал он. Те боевики, которые готовы урегулировать свой правовой статус, пополняют отряды сил самообороны.

"Население продолжает получать гуманитарную помощь и предметы первой необходимости, в частности, продовольственные наборы и медицинские средства", - сообщил Блинков.

По его словам, часть радикалов, отказавшихся сложить оружие и укрывшихся в горных районах, продолжают периодически обстреливать прилегающие территории и населенные пункты, препятствуя возвращению к мирной жизни местного населения. "Силами российского Центра по примирению враждующих сторон активизированы усилия, в первую очередь идеологической направленности, по убеждению оставшихся в данном районе боевиков в невозможности иного решения вопроса примирения, кроме как возвращения к мирным переговорам", - отметил он.

К процессу примирения в долине присоединились большинство населенных пунктов.

Туристический оазис

Еще пять лет назад долина реки Вади-Барада, находящаяся в 30-40 километрах к северо-востоку от Дамаска, была туристическим оазисом: здесь было множество туристов, на выходные сюда приезжали на отдых жители столицы. Здесь были гостиницы, рестораны, бассейны. Этот район отличают чистый горный воздух, оливковые рощи и даже хвойный лес - большая редкость в пустыне. Летом здесь, как утверждают местные жители, прохладнее, чем в Дамаске, где воздух разогревается до 50 градусов.

В окрестностях этих гор находится могила Авеля - второго сына Адама и Евы, по библейской легенде, убитого братом Каином.

Кроме того, здесь находится водозабор, снабжающий водой Дамаск и ближайшие города. В мирное время Дамаск, ежедневно потреблявший около 750 тыс. кубометров воды, получал отсюда около 300 тыс. кубометров. Все изменилось с приходом боевиков. Они нарушили подачу воды, периодически подрывают водоканал и даже сейчас мешают работе сирийских специалистов, восстанавливающих водоснабжение. Сейчас в Дамаск подается только около 200 тыс. кубометров, из Вади-Барада - только 50 тыс.

"Мы жили дружно в нашей стране. У нас было много туристов. Были очень развиты промышленность, сельское хозяйство. Когда пришли боевики, они начали совершать убийства, грабежи и испортили нашу мирную и спокойную жизнь, - говорит глава администрации деревни Айн-эль-Фиджек Усама аль-Альмари. - После выхода боевиков жизнь нашей деревни вернулась в прежнее русло под контролем властей".

Очереди у пунктов примирения

Сейчас мирная жизнь восстанавливается. "В последнее время большое количество боевиков поняли необходимость вернуться к мирной жизни, жить нормально, как остальные под нашим флагом", - пояснил Усама аль-Альмари.

Жители приходят на специально организованные пункты, чтобы урегулировать свой статус - зарегистрироваться, получить льготы и так далее. Выстраиваются очереди из сотен людей. Сюда же приходят боевики: они заполняют документы, сообщают о наличии оружия, сдают отпечатки пальцев и возвращаются домой. Затем они должны будут сдать оружие и боеприпасы.

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"Я пришел сюда, чтобы вернуться к мирной жизни. Вся страна ждет мира, - поделился один из боевиков. - Хочу работать в сельском хозяйстве: выращивать урожай, животных".

Часть из урегулировавших свой статус боевиков пополнила ряды проправительственных сил. Среди них - бывший командир одной из групп боевиков Адэк Агиль. Сейчас он возглавляет отряд территориальной самообороны. "Я воевал против правительственных войск. В конце концов я понял, что это неправильно, они (боевики - прим. ТАСС) обманули нас, - рассказал он. - Это была ошибка, я жалею об этом. Поэтому я перешел на сторону правительства, чтобы жить по-старому".

В долине надеются на скорое урегулирование конфликта, вывод боевиков и возвращение к былой жизни - под мирным небом. Надеются и на возвращение туристов, заявил глава администрации населенного пункта Дейр-Канун Махмуд Хейдар: "Мирная жизнь вернулась в нашу деревню после длительного времени войны. Сейчас все учреждения в нашем населенном пункте работают нормально - медицинские службы, школы, различные органы под контролем нашего правительства".

Стратегическая территория

Район Вади-Барада - стратегически важная территория, обеспечивающая водой города по всей провинции Дамаск. В феврале 2012 года она была захвачена боевиками "Сирийской свободной армии".

В 2012-2016 годах там велись позиционные бои. В январе 2017 года боевики потеряли ряд важных высот, после чего запросили о перемирии. В ходе переговоров были достигнуты договоренности о восстановлении инфраструктуры водоснабжения Дамаска, вывозе боевиков, не участвующих в соглашении о прекращении огня, в Идлиб и сдаче ими тяжелого вооружения.

В настоящий момент в долине прекращены боевые действия. Около 500 боевиков остаются в районе Вади-Барада. С ними ведутся переговоры об эвакуации.