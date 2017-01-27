Лавров планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует участие в Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Планируется участие Сергея Лавров в Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, - сказала дипломат. - Что касается российской делегации и ее состава, мы об этом официально объявим дополнительно".

"Что касается встречи с американской делегацией, то сейчас мы ожидаем формирования и названия ключевых фигур, - отметила Захарова. - Уже затем в США должно быть принято решение об участии и уровне участия в Мюнхенской конференции. После этого можно будет говорить о каких-то контактах".

"Мы будем исходить из этого кого делегировать в Мюнхен", - добавила дипломат.

Мюнхенская конференция в этом году пройдет с 17 по 19 февраля. На нее традиционно съезжаются главы государств, правительств, международных организаций, авторитетные эксперты. Российские представители участвуют в конференции с конца 1990-х годов.