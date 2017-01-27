Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Политика
27 января, 11:08 дата обновления: 27 января, 11:36 UTC+3
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, состав российской делегации на конференции еще не определен
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует участие в Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Планируется участие Сергея Лавров в Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, - сказала дипломат. - Что касается российской делегации и ее состава, мы об этом официально объявим дополнительно".

"Что касается встречи с американской делегацией, то сейчас мы ожидаем формирования и названия ключевых фигур, - отметила Захарова. - Уже затем в США должно быть принято решение об участии и уровне участия в Мюнхенской конференции. После этого можно будет говорить о каких-то контактах".

"Мы будем исходить из этого кого делегировать в Мюнхен", - добавила дипломат.

Мюнхенская конференция в этом году пройдет с 17 по 19 февраля. На нее традиционно съезжаются главы государств, правительств, международных организаций, авторитетные эксперты. Российские представители участвуют в конференции с конца 1990-х годов.

Смотрите также

Песков: Россия будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности
Песков подтвердил, что Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции
Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
900 дней жизни
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Машина упала в Москву-реку в результате ДТП в центре столицы
3
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
4
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
5
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
6
В Москве электричка сбила трех рабочих, двое из них скончались
7
Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января
Темы дня
Реклама