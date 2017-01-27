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ГП нашла в поправках СПЧ к закону об общественном контроле лазейку для "иноагентов"

Политика
27 января, 15:04 UTC+3 МОСКВА 27, января. /ТАСС
В надзорном ведомстве заявили, что законопроект нуждается в существенной доработке
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Генпрокуратура России сочла неуместными ряд положений проекта поправок к закону "Об основах общественного контроля в РФ", разработанного Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В частности, в документе усмотрели лазейку для некоммерческих организаций, стремящихся избежать включения в реестр "иностранных агентов".

Ответ из Генпрокуратуры за подписью замгенпрокурора Леонида Коржинека опубликован на сайте СПЧ.

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В надзорном ведомстве пришли к мнению, что норма, предложенная в проекте правозащитников, "создает правовые основания для уклонения некоммерческих организаций от включения в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента". СПЧ предлагает прописать в законе, что общественный контроль не является политической деятельностью за исключением случаев, когда он осуществляется политическими партиями или общественными объединениями, преследующими политические цели.

При этом, отмечается в письме из Генпрокуратуры, результатом общественного контроля является "оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики", на решения и действия органов госвласти и местного самоуправления. Поэтому если такой деятельностью занимается общественное объединение или иная НКО, то ее следует рассматривать как участвующую в политической деятельности.

Кроме того, законопроект предполагает новую норму - использование системы "электронной демократии" при осуществлении общественного контроля. Однако в письме Генпрокуратуры подчеркивается, что такая система еще не разработана, порядок ее назначения, функционирования и использования не определен, "поэтому включение в законопроект положений, предусматривающих необходимость ее использования, преждевременно". По мнению представителей надзорного ведомства, законопроект СПЧ "нуждается в существенной доработке".

Закон "Об основах общественного контроля в РФ" был принят в 2014 году. Он регламентирует деятельность в том числе общественных наблюдательных комиссий, следящих за соблюдением прав человека в местах заключения. Ранее председатель СПЧ Михаил Федотов заявлял, что представители НКО, признанных иностранными агентами, могут становиться членами общественных наблюдательных комиссий.

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