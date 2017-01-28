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Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах

Политика
28 января, 1:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Ранее премьер-министр Великобритании заявила, что с Москвой нужно взаимодействовать, но быть настороже
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Тереза Мэй

Тереза Мэй

© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне дало стихотворный ответ премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, которая посоветовала США "сотрудничать, но остерегаться" России. Четверостишье на английском языке было опубликовано на странице посольства в сети микроблогов Twitter. 

"Сотрудничай, но остерегайся", - премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война давным-давно почила", - так можно перевести данное четверостишие.

Ранее в четверг Мэй на совещании руководства Республиканской партии США в Филадельфии (штат Пенсильвания) заявила, что в отношениях с РФ нужно следовать примеру Рональда Рейгана, который придерживался принципа "доверяй, но проверяй". Она также призвала взаимодействовать с Москвой с "позиции силы". 

27 января в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Терезы Мэй. Премьер-министр Великобритании стала первым иностранным лидером, которого Трамп принял в Белом доме. 

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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