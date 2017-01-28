Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне дало стихотворный ответ премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, которая посоветовала США "сотрудничать, но остерегаться" России. Четверостишье на английском языке было опубликовано на странице посольства в сети микроблогов Twitter.
"Сотрудничай, но остерегайся", - премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война давным-давно почила", - так можно перевести данное четверостишие.
"Engage but beware",— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 27, 2017
Prime Minister said.
As far as we’re aware,
Cold War was long dead #PoemsAboutTrumpAndMay
Ранее в четверг Мэй на совещании руководства Республиканской партии США в Филадельфии (штат Пенсильвания) заявила, что в отношениях с РФ нужно следовать примеру Рональда Рейгана, который придерживался принципа "доверяй, но проверяй". Она также призвала взаимодействовать с Москвой с "позиции силы".
27 января в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Терезы Мэй. Премьер-министр Великобритании стала первым иностранным лидером, которого Трамп принял в Белом доме.