Трамп и Мэй обсудят в Вашингтоне новое торговое соглашение, НАТО, Иран и Россию

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу впервые примет в Белом доме иностранного лидера - им станет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Их встреча будет преимущественно посвящена вопросам экономики и безопасности.

Новое торговое соглашение

"Мы очень рады тому, что премьер-министр Мэй приезжает в пятницу, мы ждем ее", - заявил ранее на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. "Я полагаю, что будет подниматься вопрос торговли", - сказал он. "Думаю, у нас всегда были особые отношения с Великобританией, и первый визит премьер-министра отражает это. Но мы всегда можем стать еще ближе", - добавил он.

Позже, в четверг, общаясь с журналистами на борту президентского самолета, Спайсер заверил, что Вашингтон продолжит "говорить об укреплении отношений между Америкой и Соединенным Королевством".

Ранее Мэй объявила о намерении заключить новое торговое соглашение с США. "Мы будем стремиться заключить торговое соглашение между Великобританией и США, которое улучшит условия торговли между двумя странами, и которое принесет процветание и рост нашей стране. И я могу вас заверить, что мы ставим интересы Великобритании на первое место", - сказала она. "Я не боюсь говорить начистоту с президентом США, и я могу делать это благодаря особым отношениям между Великобританией и Соединенными Штатами", - добавила глава британского правительства.

НАТО и Иран

Другим пунктом повестки встречи лидеров двух стран может стать заключенное летом 2015 года соглашение, гарантирующее мирный характер ядерной программы Ирана.

"Несомненно, мы были твердыми сторонниками соглашения с Ираном - обеспечения того, чтобы оно было заключено, и я бы ожидала, что премьер-министр займет четкую позицию в этом вопросе во время ее визита в США", - заявил официальный представитель канцелярии премьер-министра на Даунинг-стрит.

Кроме того, Мэй 22 января в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пообещала в ходе беседы с Трампом донести до него мысль о важности дальнейшего развития Североатлантического альянса. Согласно сообщению канцелярии премьер-министра, Мэй и Столтенберг в тот раз говорили о НАТО, как об "оплоте обороны". По их мнению, блок должен иметь возможность "противостоять самым большим угрозам нынешнего времени, в особенности терроризму и кибератакам".

Программа визита

Как сообщил в четверг Спайсер, у Мэй и Трампа в пятницу запланирована пресс-конференция. Ей будет предшествовать двусторонняя встреча, начало которой намечено на 12:10 (20:10 мск). После переговоров и общения с журналистами у лидеров пройдет рабочий обед.

Речь в Филадельфии

За день до приезда в Вашингтон премьер-министр выступила с речью на совещании руководства Республиканской партии в Филадельфии (штат Пенсильвания). Она подчеркнула, что США "не могут и не должны быть единоличным лидером в мире". "Вы говорили, что и остальным (странам) пора проявить себя. Я согласна. Суверенные государства не должны черпать свою безопасность и благополучие у Америки", - признала она, утверждая, что Великобритания "как никто другой всегда понимала это".

В отношениях с Россией Мэй рекомендовала следовать примеру (40-го президента США) Рональда Рейгана, который во время переговоров с (первым президентом СССР) Михаилом Горбачевым заявил о принципе "доверяй, но проверяй". "С президентом Владимиром Путиным я бы посоветовала взаимодействовать, но быть настороже", - сказала Мэй.

"В плане конфликта между Россией и Западом нет ничего неизбежного. И нет неизбежности в перспективе возврата к временам холодной войны. Однако нам нужно взаимодействовать с Россией с позиции силы", - продолжала премьер. "Нам следует выстраивать отношения, системы и процессы так, чтобы возможности сотрудничества преобладали над угрозой конфликта", - пояснила Мэй. Она упомянула воссоединение Крыма с РФ и призвала также "давать заверения соседним с Россией государствам, что их безопасность не находилась под вопросом".