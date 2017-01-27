Guardian: администрация Трампа трижды ошиблась в написании имени Мэй

ЛОНДОН, 27 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа трижды ошиблись в написании имени британского премьера Терезы Мэй в документах с перечнем встреч, запланированных в Белом доме. Об этом сообщила на своем сайте газета The Guardian, в распоряжение которой попали соответствующие документы.

Издание уверяет, что три раза в бумагах фигурировало имя "Teresa" вместо правильного "Theresa". The Guardian отчасти оправдывает этот казус тем обстоятельством, что имя Тереза в США встречается нечасто. За океаном оно не входит даже в первую тысячу наиболее популярных женских имен.

Газета не исключила, что сотрудников администрации Трампа могли сбить с толку ассоциации с самой известной носительницей этого имени - матерью Терезой, канонизированной Ватиканом. Дело в том, что в ее имени нет буквы "h". Да и классическое написание - все же именно "Teresa", а вариант с "h" характерен для протестантских стран Северной Европы.

Ожидается, что главными темами для обсуждения на встрече президента США с британским премьером станут торговые отношения Лондона и Вашингтона, ситуация в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и конфликт в Сирии. Мэй также собирается заявить американскому президенту о своей решительной поддержке ядерного соглашения с Ираном.

Британский премьер станет первым лидером иностранного государства, который переступит порог Белого дома после инаугурации Трампа.