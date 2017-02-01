Поклонская призвала официально обращаться в Думу по поводу возможной коррупции депутатов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Председатель комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Наталья Поклонская призвала граждан официально обращаться в нижнюю палату по поводу возможной коррупции народных избранников, а не только публиковать подобные утверждения в интернете. Такое заявление парламентарий сделала в связи с началом новой декларационной кампании.

"В Госдуме объявлено о начале декларационной кампании. И я как председатель парламентской комиссии по контролю за доходами и расходами депутатов уже обратилась в комитет по регламенту и организации работы, чтобы обеспечить проведение необходимых мероприятий по приему деклараций (за отчетный период 2016 года)", - написала Поклонская на своей странице в Facebook. Она напомнила, что все депутаты должны предоставить декларации и справки до 1 апреля.

"Так как работа комиссии четко регламентирована и ее полномочия ограничены, предлагаю сообщать об известных фактах нарушений антикоррупционного законодательства депутатами не только в интернете, но и направлять официально в Госдуму в установленном законом порядке", - подчеркнула экс-прокурор Крыма. Она уточнила, что основанием для проверки комиссией является достаточная информация в письменной форме на имя председателя Госдумы от правоохранительных и налоговых органов, постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных общероссийских общественных объединений, Общественной палаты РФ, а также общероссийских СМИ.

"Информация анонимная, а также полученная из иных, не установленных законом источников, не может являться основанием для проверки", - предупредила Поклонская. "Вместе с тем данное положение не лишает граждан права обращаться в правоохранительные органы, а также просто на имя депутата, в том числе на мое, по вопросу несоблюдения каких-либо запретов или иных нарушений антикоррупционного характера", - подтвердила она.

Депутат также коснулась обсуждавшейся ранее в профильном комитете Госдумы "актуальной проблемы фиктивных разводов как способа сокрытия имущества чиновниками". "Мной направлены запросы в правоохранительные и судебные структуры для обобщения имеющейся практики и проблем в правоприменительной сфере. После получения этой информации будут подготовлены соответствующие поправки", - пообещала глава думской комиссии.