Поклонская призвала официально обращаться в Думу по поводу возможной коррупции депутатов

Кремлев стал генеральным секретарем Федерации бокса РоссииСпорт 1 февраля, 13:11
Колобков: РУСАДА может быть восстановлено в правах до конца годаСпорт 1 февраля, 12:54
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в ДонбассеМеждународная панорама 1 февраля, 12:46
Веснина обыграла Макарову в первом круге турнира WTA в ПетербургеСпорт 1 февраля, 12:45
Малое предприятие из Мордовии стало поставщиком электроламп для АК "АЛРОСА"Банк историй успеха 1 февраля, 12:41
Эксперт: нападки Фуркада на Логинова могут быть связаны с его желанием заняться политикойСпорт 1 февраля, 12:41
РЖД в 2016 году увеличили чистую прибыль по РСБУ в 20 раз, до 6,5 млрд руб.Экономика и бизнес 1 февраля, 12:34
Легкоатлетка Кривошапка оспорит в суде дисквалификацию за допингСпорт 1 февраля, 12:34
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возрастЭкономика и бизнес 1 февраля, 12:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Председатель комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Наталья Поклонская призвала граждан официально обращаться в нижнюю палату по поводу возможной коррупции народных избранников, а не только публиковать подобные утверждения в интернете. Такое заявление парламентарий сделала в связи с началом новой декларационной кампании.
"В Госдуме объявлено о начале декларационной кампании. И я как председатель парламентской комиссии по контролю за доходами и расходами депутатов уже обратилась в комитет по регламенту и организации работы, чтобы обеспечить проведение необходимых мероприятий по приему деклараций (за отчетный период 2016 года)", - написала Поклонская на своей странице в Facebook. Она напомнила, что все депутаты должны предоставить декларации и справки до 1 апреля.
"Так как работа комиссии четко регламентирована и ее полномочия ограничены, предлагаю сообщать об известных фактах нарушений антикоррупционного законодательства депутатами не только в интернете, но и направлять официально в Госдуму в установленном законом порядке", - подчеркнула экс-прокурор Крыма. Она уточнила, что основанием для проверки комиссией является достаточная информация в письменной форме на имя председателя Госдумы от правоохранительных и налоговых органов, постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных общероссийских общественных объединений, Общественной палаты РФ, а также общероссийских СМИ.
"Информация анонимная, а также полученная из иных, не установленных законом источников, не может являться основанием для проверки", - предупредила Поклонская. "Вместе с тем данное положение не лишает граждан права обращаться в правоохранительные органы, а также просто на имя депутата, в том числе на мое, по вопросу несоблюдения каких-либо запретов или иных нарушений антикоррупционного характера", - подтвердила она.
Депутат также коснулась обсуждавшейся ранее в профильном комитете Госдумы "актуальной проблемы фиктивных разводов как способа сокрытия имущества чиновниками". "Мной направлены запросы в правоохранительные и судебные структуры для обобщения имеющейся практики и проблем в правоприменительной сфере. После получения этой информации будут подготовлены соответствующие поправки", - пообещала глава думской комиссии.