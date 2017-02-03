Лавров назвал проект конституции Сирии попыткой нащупать точки соприкосновения

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Марком Эйро подчеркнул, что российский проект конституции Сирии - это попытка нащупать точки соприкосновения между Дамаском и оппозицией. Об этом заявили в российском дипведомстве по итогам беседы, состоявшейся по инициативе Эйро.
"В ходе обсуждения ситуации в Сирии Сергей Лавров проинформировал собеседника о результатах встречи в Астане, где впервые, несмотря на множественные разногласия, удалось свести вместе представителей Дамаска и вооруженной оппозиции, реально контролирующих ситуацию "на земле", затвердить режим прекращения боевых действий и настроить стороны на диалог, способствуя возобновлению переговоров под эгидой ООН в Женеве, - обратили внимание в МИД РФ. - Работа на площадке Астаны в этом направлении будет продолжена".
Глава дипведомства РФ прокомментировал подготовленный российской стороной проект сирийской конституции, подчеркнув, что "это - "приглашение к разговору", попытка нащупать точки соприкосновения в подходах правительства Сирийской Арабской Республики и оппозиции с тем, чтобы создать условия для самих сирийцев определить судьбу своей страны в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН".