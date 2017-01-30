Дамаск изучает проект конституции, предложенный РФ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Правительство Сирии изучает проект конституции, предложенный РФ, будут проводиться консультации по этому вопросу. Об этом заявил в понедельник журналистам посол Сирии в России Рияд Хаддад.

"Мы как правительство принимаем от наших друзей этот проект, изучаем идеи, которые там содержатся, и соответственно будем готовы провести консультации", - сказал дипломат.

Как заявил ранее в Москве на встрече с представителями сирийской оппозиции глава МИД РФ Сергей Лавров, российский проект конституции Сирии обобщает предложения правительства и групп оппозиции за последние годы. "В проекте конституции сделана попытка собрать воедино и нащупать общие моменты в тех подходах, которые нам излагали и представители правительства, и представители оппозиции, включая всех здесь присутствующих, в течение последних нескольких лет", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия никому не навязывает свой проект конституции, и речь идет о предложениях, призванных простимулировать дискуссию по этому вопросу в Женеве. "Мы убеждены, что пора перестать ходить вокруг да около, необходимо сконцентрироваться на рассмотрении конкретных вопросов, которые обозначены в резолюции 2254, включая работу над конституцией", - указал он.

О дате возобновления переговоров в Женеве

Хаддад также сообщил, что сирийские власти пока не знают дату возобновления переговоров в Женеве.

"Мы в Астане практически договорились о том, чтобы эта встреча прошла восьмого числа, но, к сожалению, она была отложена до неизвестный даты из-за того, что международное сообщество не готово для принятия каких-то переговоров", - сказал посол Сирии в России.

Посол сообщил, что, находясь в Астане, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура высказал пожелание, чтобы межсирийские переговоры в Женеве прошли не 8 февраля, а позднее - в конце месяца. "Он не уточнил, почему он так хотел. Он представитель международной организации, поэтому мы пошли навстречу", - пояснил Хаддад.

О переговорах в Астане

В то же время, по словам сирийского дипломата, Дамаск считает успешными переговоры по Сирии, прошедшие в Астане.

"Переговоры в Астане были успешными, как вы знаете, делегация правительства Сирии участвовала в этих переговорах, был принят итоговый документ", - указал посол.

Международная встреча прошла в Казахстане 23-24 января: Астана пригласила участников диалога в ответ на обращение Ирана, России и Турции. В переговорах участвовал спецпредставитель Генсекретаря ООН Стаффан де Мистура и наблюдатель от США.