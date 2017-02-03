Посольство РФ в Дамаске подверглось минометным обстрелам 2 и 3 февраля

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Дамаске подверглось минометным обстрелам 2 и 3 февраля, жертв нет, но нанесен материальный ущерб. Об этом заявили в российском дипведомстве.
"2 и 3 февраля комплекс посольства России в Сирии дважды подвергся минометному обстрелу. Огонь велся прицельно из района Джобар, в котором хозяйничают террористы, - говорится в комментарии МИД РФ. - Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая - в 20 метрах от главного въезда в посольство. Жертв нет, но нанесен материальный ущерб"
"Категорически осуждаем очередные террористические атаки против российского дипломатического представительства в Дамаске, - говорится в комментарии. - Отмечаем, что теперь подлые обстрелы нашего посольства совершены в условиях укрепляющегося перемирия с явной целью сорвать режим прекращения боевых действий и пустить под откос усилия по налаживанию политпроцесса".
"Это преступление не может остаться безнаказанным, - подчеркнули в министерстве. - Принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена".
Москва рассчитывает, что "международное сообщество должным образом отреагирует на опасную провокацию террористов". "Решительно требуем выполнения антитеррористических резолюций Совета Безопасности ООН, прекращения подпитки террористов оружием и финансами, - заявили в МИД РФ. - Вновь призываем к объединению усилий для скорейшего искоренения опасного очага терроризма в лице "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические организации - прим. ТАСС) и их пособников в Сирии и в регионе в целом".
Цель обстрелов посольства России в Дамаске - сорвать режим прекращения боевых действий в Сирии, заявили в российском дипведомстве.
"Категорически осуждаем очередные террористические атаки против российского дипломатического представительства в Дамаске, - говорится в комментарии. - Отмечаем, что теперь подлые обстрелы нашего посольства совершены в условиях укрепляющегося перемирия с явной целью сорвать режим прекращения боевых действий и пустить под откос усилия по налаживанию политпроцесса".
"Это преступление не может остаться безнаказанным, - подчеркнули в министерстве. - Принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена".