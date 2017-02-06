Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кремль пока не определился с кандидатурой и.о. главы Пермского края

Политика
6 февраля, 12:19 дата обновления: 6 февраля, 12:50 UTC+3
По словам пресс-секретаря президента РФ, в понедельник глава государства " будет заниматься темой Пермского края"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кремль пока не определился с кандидатурой исполняющего обязанности главы Пермского края. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Каких-либо решений (о назначении исполняющего обязанности губернатора Пермского края) пока президент не принимал. Как только он примет решение, мы надеемся, это будет сегодня, мы проинформируем", - сказал он.

Комментируя появившуюся в понедельник в СМИ информацию об отставке губернатора Пермского края Виктора Басаргина, Песков сказал, что "президент сегодня будет заниматься вопросом Пермского края в связи с заявлением действующего губернатора о намерении сложить с себя полномочия".

В ответ на вопрос о том, стало ли для Кремля неожиданностью то, что Басаргин в понедельник и сам сообщил о своей отставке до того, как об этом официально заявила администрация президента, Песков отметил, что "писаных правил по этому вопросу не существует, поэтому особенной неожиданностью это не стало - это рабочий процесс, нормальный цивилизованный процесс".

Пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, обсуждается ли отставка других губернаторов. В частности, газета "Ведомости" ранее сообщила, что в перечне кандидатов на отставку также главы Карелия, Бурятии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей. "Я не могу в данном случае ничего анонсировать, но по мере того, как президент будет принимать какие-либо решения в плане руководства регионов, мы будем вас незамедлительно информировать", - сказал Песков.

Смотрите также

Губернатор Пермского края объявил об отставке
Песков пока не подтверждает отставку Басаргина
Губернатор Пермского края подал президенту РФ заявление об отставке

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Басаргин, Виктор Федорович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
2
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
3
Кремль не согласен с мнением Трампа об Иране как о террористическом государстве
4
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
5
"Ъ": ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатии
6
Кремль пока не определился с кандидатурой и.о. главы Пермского края
7
МОК отказался признавать подлинность письма на имя Макларена
Темы дня
Реклама