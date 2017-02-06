Кремль пока не определился с кандидатурой и.о. главы Пермского края

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кремль пока не определился с кандидатурой исполняющего обязанности главы Пермского края. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Каких-либо решений (о назначении исполняющего обязанности губернатора Пермского края) пока президент не принимал. Как только он примет решение, мы надеемся, это будет сегодня, мы проинформируем", - сказал он.
Комментируя появившуюся в понедельник в СМИ информацию об отставке губернатора Пермского края Виктора Басаргина, Песков сказал, что "президент сегодня будет заниматься вопросом Пермского края в связи с заявлением действующего губернатора о намерении сложить с себя полномочия".
В ответ на вопрос о том, стало ли для Кремля неожиданностью то, что Басаргин в понедельник и сам сообщил о своей отставке до того, как об этом официально заявила администрация президента, Песков отметил, что "писаных правил по этому вопросу не существует, поэтому особенной неожиданностью это не стало - это рабочий процесс, нормальный цивилизованный процесс".
Пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, обсуждается ли отставка других губернаторов. В частности, газета "Ведомости" ранее сообщила, что в перечне кандидатов на отставку также главы Карелия, Бурятии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей. "Я не могу в данном случае ничего анонсировать, но по мере того, как президент будет принимать какие-либо решения в плане руководства регионов, мы будем вас незамедлительно информировать", - сказал Песков.