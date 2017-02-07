Памфилова: механизмы осуществления избирательных прав не должны доходить до абсурда

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что механизмы обеспечения избирательных прав не должны доходить до абсурда, во всем должна быть "политическая целесообразность".
"Есть Конституция, которая гарантирует право избирать и быть избранным. Другое дело, что механизмы осуществления этих прав не должны доходить до абсурда, должна быть политическая целесообразность и целый набор процедур, которые, с одной стороны, не ущемляли бы эти права, с другой - обеспечивали бы серьезность этого процесса", - сказала она журналистам по итогам встречи с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
На просьбу ТАСС высказать свое мнение о предложении ЛДПР запретить непарламентским партиям выдвигать кандидатов в президенты глава ЦИК ответила, что не знакома с законопроектом и не может его комментировать. "Я не обсуждаю проекты, проектов много. Я могу высказать мнение, когда принят закон", - сказала Памфилова.
Жириновский, в свою очередь, пояснил, что при подготовке этого законопроекта партия исходила из мировой практики. "Мы исходим из того, что выдвигать должны мощные политические структуры, представленные в органах власти, это же не парикмахера выбирают, не директора бани", - сказал он.