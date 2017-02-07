Россия пока не получала запроса США об экстрадиции Сноудена

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия пока не получала документов от США об экстрадиции экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

"До сегодняшнего дня Эдварду Сноудену не предъявлено обвинение, никакого запроса в адрес Российской Федерации об экстрадиции не поступало", - сказал он.

Кучерена выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп примет верное решение, касающееся Сноудена. "Мы все очень надеемся, что новый президент США взвешено подойдет к этому вопросу, и примет одно единственное правильное решение - прекратить преследование Эдварда Сноудена, человека, который очень любит Америку и скучает по ней", - сказал Кучерена.

Вопрос о гражданстве

Кучерена также заявил, что Сноуден должен сам решить, получать гражданство РФ или нет, но пока говорить об этом преждевременно.

"По действующему российскому законодательству, в случае его желания он может обращаться о получении гражданства спустя пять лет. Пока этот срок не наступил, говорить об этом преждевременно. Это вопрос в его компетенции, и исключительно он будет принимать решение - продлевать вид на жительство или ставить вопрос о приобретении российского гражданства", - сказал он.

Сноуден - аналитик, работавший на АНБ, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.