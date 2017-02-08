Песков: возможный запрет Навальному участвовать в выборах не повлияет на них

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Кремль считает неуместными опасения о негативном влиянии на президентские выборы 2018 года ожидаемого 8 февраля решения суда по делу оппозиционера Алексея Навального, по которому тот лишится права участвовать в избирательной кампании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
"Что касается того, как это будет выглядеть, то какие-либо опасения не считаем уместными", - сказал он.
Песков отказался комментировать предстоящее заседание суда по этому делу. "Мы не хотели бы никак комментировать решение суда в целом, предрекать его решение, комментировать еще необъявленное решение суда. В данном случае выполняется законная судебная процедура. Те решения, которые будут приняты, вряд ли кто-то может оспаривать, если иного не предусмотрено законом", - заявил пресс-секретарь.
Ленинский суд Кирова 8 февраля огласит приговор по итогам повторного рассмотрения уголовного дела в отношении Алексея Навального и экс-главы "Вятской лесной компании" Петра Офицерова, обвиняемых в хищении средств компании "Кировлес". Прокуратура в ходе прений сторон попросила приговорить Навального к пяти годам условно, Офицерова - к четырем годам условно.
Навальный на процессе заявил о намерении баллотироваться на предстоящих в России в 2018 году президентских выборах. В то же время, согласно законодательству, в случае обвинительного приговора и отбывания условного наказания во время процедуры выдвижения он будет лишен такой возможности.