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Посол РФ в Иране: сообщения о планах поставок С-400 не соответствуют действительности

Политика
8 февраля, 16:05 UTC+3 МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Леван Джагарян также отметил, что Москва полностью закрыла контракт по поставке Ирану комплексов С-300
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Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф"

Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф"

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Информация о якобы имеющих место планах поставки Россией Ирану комплексов ПРО С-400 не соответствует действительности. Об этом заявил посол России в Иране Леван Джагарян в интервью ТАСС.

"Периодически появляющиеся "вбросы" относительно возможных поставок комплексов С-400 не соответствуют действительности", - сказал он.

Дипломат также отметил, что к настоящему времени Москва полностью закрыла контракт по поставке Ирану комплексов С-300. "В прошлом году Россия полностью завершила выполнение своих обязательств по поставкам в Иран ЗРК С-300", - указал он.

Авиабаза в Иране и ВКС РФ

Как заявил Джагарян, ВКС РФ будут использовать военную инфраструктуру Ирана для операций против террористов в Сирии, если Москва и Тегеран сочтут это необходимым.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть: если руководство двух стран сочтет необходимым использование иранской военной инфраструктуры для борьбы с терроризмом в Сирии или где бы то ни было еще, то такие действия будут предприняты", - сказал дипломат.

В августе прошлого года российские военные использовали иранскую военно-воздушную базу Шахид Ноже в Хамадане для нанесения ударов по боевикам в Сирии. В декабре министр обороны ИРИ Хосейн Дехган заявил, что Тегеран готов рассмотреть просьбу РФ об использовании военной базы, но переговоры об этом пока не ведутся.

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