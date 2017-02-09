Россия ожидает от женевских групп по Сирии большей практической отдачи

ЖЕНЕВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Россия ожидает от работающих в Женеве целевых групп по гуманитарным вопросам и по прекращению огня в Сирии большей ориентации на достижение практического результата. Об этом заявил в беседе с российскими журналистами постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

"Что касается целевых групп по поддержанию режима прекращения боевых действий и по гуманитарным вопросам, то, по нашему мнению, они нуждаются в том, чтобы их работа стала более нацелена на практические результаты", - отметил он. "Мы бы хотели, чтобы наши партнеры по этим группам более результативно работали с опекаемыми ими оппозиционными вооруженными формированиями в Сирии с целью побудить их строго следовать договоренности о прекращении огня и сотрудничать с ООН и другими международными организациями для обеспечения доступа гуманитарных организаций к гражданскому населению", - добавил Бородавкин.

Глава российской дипмиссии позитивно оценил тот факт, что "на обоих этих треках удалось мобилизовать поддержку со стороны Турции и Иордании". "Но есть и другие региональные страны, от которых зависит прекращение огня в Сирии, - напомнил он. - И мы хотели бы, чтобы в этом отношении они проявили большую настойчивость. Их воздействие на боевиков на земле весьма и весьма востребовано".

Ранее замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов в интервью ТАСС отметил, что пауза с проведением межсирийских переговоров в Женеве неоправданно затянулась, и ООН явно надо поторопиться."Что касается проведения раунда межсирийских переговоров в Женеве, то после многих месяцев отсрочки теперь они должны состояться 20 февраля, во всяком случае так это определено спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой", - отметил Гатилов.

Целевые группы по гуманитарным вопросам и по прекращению насилия под председательством России и США были созданы по решению Международной группы поддержки Сирии (МГПС). В заседаниях, которые проходят в Женеве еженедельно, обычно участвуют представители около 20 стран.