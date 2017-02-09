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Выселение за долги генконсульства Польши в Петербурге приостановлено

Политика
9 февраля, 13:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, февраля. /ТАСС
Таким образом, за последний год в ситуации не произошло значительных изменений
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Процесс выселения за долги генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге, инициированный в 2015 году, в настоящее время приостановлен, сообщил журналистам представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов. Таким образом, за последний год в ситуации не произошло значительных изменений.

"Исполнительное производство о выселении приостановлено", - сказал Запевалов, отказавшись от дальнейших комментариев.

В феврале 2016 года была озвучена информация о том, что решение Арбитражного суда о взыскании долга с генконсульства Польши и его выселении из помещений в здании на 5-й Советской улице приостановлено, и действий, направленных на исполнение этого решения, истец не предпринимает.

В начале февраля 2015 года суд обязал диппредставительство выплатить более 74 млн рублей долга по аренде помещений на 5-й Советской улице и освободить здание. Решение было вынесено по иску ГУП "Инпредсервис", обслуживающего иностранные дипмиссии в северной столице.

Как сообщили ранее ТАСС в руководстве этого предприятия, исполнительные документы получены из суда и находятся на хранении в ГУП "Инпредсервис".

Польские дипломаты были проинформированы о решении Арбитражного суда, им было предложено добровольно освободить занимаемые помещения и погасить задолженность по арендной плате, а также им были предложены альтернативные помещения.

Продолжение работы было поставлено в зависимость от результатов переговоров по линии МИД России, поскольку условия и порядок использования здания генеральным консульством Республики Польша в Санкт-Петербурге рассматриваются в контексте целого комплекса имущественных вопросов.

Судебный иск был связан с тем, что генконсульство Польши в Петербурге более 20 лет не платило за аренду здания на 5-й Советской улице, которое оно занимает по межправительственному соглашению 1983 года, из которого Польша в одностороннем порядке вышла в 1993 году.

С тех пор договор аренды не был заключен. В марте 2015 года Арбитражный суд выдал исполнительный лист, позволяющий привлечь судебных приставов к выселению за долги польского генконсульства.

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