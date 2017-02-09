В Совфеде считают, что российско-турецкие отношения не пострадают после инцидента в Сирии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Оперативная реакция президента РФ на ситуацию с гибелью турецких военных позволит избежать неприятных последствий для двусторонних отношений. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Убежден, что в высшей мере исчерпывающая реакция президента России на этот трагический инцидент позволит избежать ущерба для двусторонних отношений, как это было и в случае с гибелью российского посла", - отметил он.

В свою очередь первый зампред комитета палаты по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что этот инцидент не должен повлиять на решимость двух стран продолжать совместную борьбу против международного терроризма. "Слишком многое поставлено на карту, чтобы один эпизод - даже с трагическими последствиями - мог бы что-то кардинально изменить в наших отношениях", - сказал он. Сенатор также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с непреднамеренным ударом российских ВКС по турецким военным в Сирии.

Ранее ВКС РФ нанесли непреднамеренный удар по турецким военным в Сирии в ходе операции против боевиков ИГИЛ (бывшее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) . Эта тема обсуждалась на совещании главы российского государства с членами Совета безопасности РФ. Также этот инцидент по телефону обсудили начальники генштабов России и Турции, сообщил министр обороны Сергей Шойгу президенту РФ.