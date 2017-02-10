Лавров: эскалация в Донбассе является грубейшим нарушением Киевом минских соглашений

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Эскалация обстановки в Донбассе стала грубейшим нарушением Киевом минских соглашений и подтвердила нежелание украинских властей решать проблемы мирным путем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Известия".

"Налицо грубейшее нарушение Украиной своих обязательств по минским соглашениям, выполнять которые она, судя по всему, не собирается, - сказал он. - Вместо усилий по достижению устойчивого мира киевские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта. Чем заканчивались для них подобного рода авантюры в 2014-2015 годах, хорошо известно".

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Глава МИД РФ указал, что ответственность за обострение ситуации, которое отмечается вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, несут радикальные и националистические силы в Киеве. "Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавил министр.

По словам Лаврова, "действия Киева подтверждают его нежелание сделать выбор в пользу мирного решения проблем". "В целом возникает вопрос, как украинские власти видят путь к миру в своей стране, если они последовательно уничтожают людей, которых вроде бы считают согражданами, - продолжил он. - Если киевские правители действительно хотят урегулирования конфликта, выход у них один: немедленно прекратить вооруженные провокации, соблюдать имеющиеся договоренности о перемирии и приступить, наконец, к выполнению всех положений минского комплекса мер, в том числе касающихся политических аспектов урегулирования".

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что альтернативы минским соглашениям не существует. "Наши контакты с зарубежными партнерами, в первую очередь по "нормандской четверке" (Россия, Германия, Украина, Франция - прим. ТАСС), а также с США показывают, что даже при всех расхождениях во взглядах на ситуацию на Украине мы едины в необходимости диалога между сторонами в конфликте в целях поиска согласия и компромисса", - отметил российский министр.

"Что касается перспектив, то мяч - на стороне Киева, - продолжил Лавров. - Никто за украинские власти не в состоянии выполнить политические требования минского комплекса мер - принять закон об особом статусе, о проведении в Донбассе местных выборов, провести конституционную реформу. Речь идет о шагах, имеющих ключевое значение для достижения мира на Украине".