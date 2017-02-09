СММ ОБСЕ сообщила о потере связи с беспилотником в подконтрольной Киеву зоне

Следующая остановка — будущее: в России появятся законы о беспилотном транспортеЭкономика и бизнес 9 февраля, 19:46
Чемпион Универсиады Ростовцев остался под впечатлением от организации соревнованийСпорт 9 февраля, 19:44
СБР не стал подавать протест на поведение Фуркада при передаче эстафетыСпорт 9 февраля, 19:34
"Имя мне – Легион": 10 сериалов про супергероевКультура 9 февраля, 19:30
Шипулин: Фуркад некрасиво повел себя по отношению ко всей сборной РоссииСпорт 9 февраля, 19:14
Заместитель министра спорта Томилова сравнила победу на Универсиаде с триумфом ОИ-2014Спорт 9 февраля, 19:10
Франция заверила МАГАТЭ, что взрыв на АЭС не повлек выброса радиацииПроисшествия 9 февраля, 19:09
Акимова заявила, что не волновалась во время смешанной эстафеты на ЧМ по биатлонуСпорт 9 февраля, 19:04
Избранный в ангаре: какие надежды возлагают в Сомали на нового президентаМеждународная панорама 9 февраля, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 9 февраля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине потеряла связь со своим беспилотным летательным аппаратом рядом населенным пунктом, находящимся под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в отчете миссии наблюдателей за 8 февраля.
"СММ потеряла GPS-сигнал своего мини-беспилотника близ села Черненко, находящегося под контролем правительства. Беспилотник выполнял полет в двух километрах от места взлета на высоте 90 метров", - отметили наблюдатели.
По их данным, "потеря сигнала была вызвана внешним вмешательством". СММ проинформировала об инциденте Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.