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СММ ОБСЕ сообщила о потере связи с беспилотником в подконтрольной Киеву зоне

Международная панорама
9 февраля, 19:29 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 9, февраля. /ТАСС
СММ проинформировала об инциденте Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня
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ВЕНА, 9 февраля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине потеряла связь со своим беспилотным летательным аппаратом рядом населенным пунктом, находящимся под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в отчете миссии наблюдателей за 8 февраля.

"СММ потеряла GPS-сигнал своего мини-беспилотника близ села Черненко, находящегося под контролем правительства. Беспилотник выполнял полет в двух километрах от места взлета на высоте 90 метров", - отметили наблюдатели.

По их данным, "потеря сигнала была вызвана внешним вмешательством". СММ проинформировала об инциденте Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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