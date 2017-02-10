Лукашевич: миссии ОБСЕ надо шире освещать политико-экономическую ситуацию по всей Украине

ВЕНА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) должна отслеживать ситуацию не только в зоне конфликта, но и в других регионах страны. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"При всем необходимом внимании к зоне конфликта в Донбассе, СММ должна шире освещать внутриполитическую и социально-экономическую ситуацию на всей территории Украины - это имеет непосредственное отношение к перспективам мирного урегулирования и выполнения минских договоренностей. Объем отчетности миссии не соответствует вложенным в нее ресурсам", - заявил Лукашевич.

По его словам, "до сих пор мы не услышали никакой реакции коллег на ужесточение блокады Донбасса радикальными группировками и отдельными депутатами Верховной рады". Парадокс в том, что блокируется, в частности, поставка энергетических сортов угля на электростанции, вырабатывающие электричество и для подконтрольных правительству территорий, добавил он.

Россия при этом обращает внимание Киева на призыв ООН, чтобы все украинские граждане имели право на социальный выплаты, все зависимости от того, где они живут, являются пенсионерами или внутренне перемещенными лицами. "Требуется анализ и оценка СММ действующего (с 7 ноября 2014 года) решения Киева по прекращению выплат пенсий и социальных пособий жителям Донбасса. По словам координатора гуманитарных проектов ООН на Украине Нила Уокера, в некоторых случаях украинские власти даже изымали людей из списка лиц, которым положены социальные выплаты, нарушая международное право и действующее украинское законодательство", - сказал дипломат.

Лукашевич также призвал не оставлять без внимания действия "активистов партии "Национальный корпус", созданной на базе пресловутого националистического вооруженного формирования "Азов", в том числе против отделений российских банков на Украине, которые являются важным элементом поддержания финансовой стабильности".

"Это явно не спонтанная, а заказная акция. Такие действия приводят к разжиганию межнациональной вражды. Попустительство властей этому - прямое нарушение обязательств ОБСЕ в области прав человека", сказал он и добавил, что при этом нельзя замалчивать попытки реабилитации и героизации пособников нацистов, виновных в преступлениях против человечности, таких как ОУН, УПА.