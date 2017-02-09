Путин и Совбез подчеркнули важность отвода тяжелых вооружений на юго-востоке Украины

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ситуация на юго-востоке Украины обсуждалась на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, " была подчеркнута важность полного отвода тяжелых вооружений от линии разграничения на Донбассе".
"В ходе совещания обсуждались текущие социально-экономические вопросы внутрироссийской повестки дня, затрагивались также ситуация на линии разделения на юго- востоке Украины. Была выражена обеспокоенность сохраняющейся напряженностью, подчеркнута важность полного отвода тяжелых вооружений", - сообщил Песков.