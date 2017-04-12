МО РФ: замысел Пентагона в Сирии направлен на ослабление потенциала сирийской армии

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Единственное логичное объяснение стратегического замысла Пентагона в Сирии заключается в ослаблении боевого потенциала сирийской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявления представителей Пентагона о высокой эффективности своего ракетного удара по авиабазе Шайрат ВВС Сирии, уничтожившего 20% ее авиации.

"Озвученные в Пентагоне показатели якобы высокой эффективности массированного ракетного удара по авиабазе Шайрат сделаны для американской публики, а не для профессионалов, - сказал Конашенков. - Во-первых, стоит напомнить, что все цели американских крылатых ракет располагались на узком пятачке изученного спутниками вдоль и поперек классического военного аэродрома. Во-вторых, сами "цели" представляли собой преимущественно крупные по размерам и объему хозпостройки и сооружения".

"Поэтому, если бы 59 крылатых ракет "Томагавк" были не запущены за сотни верст, а просто кучей сброшены над Шайратом с воздушных шаров, эффективность такого "удара" была бы равной и по стоимости (более 100$ млн), и по меткости попаданий", - убежден представитель Минобороны РФ.

"При этом единственным логичным объяснением стратегического замысла Пентагона может быть только ослабление боевого потенциала сирийской армии, уверенно побеждающей террористов ИГИЛ и "Ан-Нусры" ("Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра", запрещены в РФ - прим. ТАСС) в южной части Сирии, - подчеркнул Конашенков. - Однако никаких заметных результатов и здесь не имеется. Правительственные войска продолжают освобождать свою страну от террористов".

"Для сравнения: в ходе антитеррористической операции в Сирии российскими вооруженными силами было выпущено 128 крылатых ракет. Их целями были наиболее "чувствительные" для террористов разнесенные географически и тщательно замаскированные 74 объекта: пункты управления, крупнейшие склады оружия и материального имущества, скопления техники и т. д., - напомнил Конашенков. - При этом в каждом случае решались конкретные задачи по оказанию поддержки сирийским войскам в разгроме крупных группировок головорезов ИГИЛ и "Ан-Нусры" на различных направлениях. Все указанные цели были успешно поражены, а террористы уничтожены".

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили ракеты Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.