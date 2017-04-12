СБ ООН проголосует по западному проекту резолюции по Сирии 12 апреля

ООН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН в среду рассмотрит подготовленный Великобританией, США и Францией проект резолюции по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун. Как сообщили в постоянном представительстве РФ при всемирной организации, голосование намечено на 22:00 мск.

"В 15:00 (по местному времени. - прим. ТАСС) голосование по обновленному проекту "тройки", - сказал пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

Ранее во вторник делегации трех западных стран представили в СБ ООН незначительно переработанный проект резолюции, в котором осуждается "использование химического оружия в Сирийской Арабской Республике, в том числе атака в Хан-Шейхуне". Соавторы документа сохранили требование к Дамаску передать следственной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю информацию о полетах авиации в день инцидента, а также предоставить доступ на военные базы, с которых могли наноситься удары по Хан-Шейхуну. Кроме того, в тексте остался параграф, угрожающий Сирии мерами по главе VII Устава (касается введения санкций и применения военной силы) в случае применения химического оружия.

Российская сторона на прошлой неделе назвала западный проект резолюции неприемлемым, распространив свой вариант документа. Он предусматривает отправку экспертов ООН и ОЗХО на место предполагаемого инцидента для проведения "полномасштабного расследования с использованием всего спектра методов".

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб после авиаудара сирийских или российских самолетов от отравления "токсичным газом" погибли десятки мирных жителей. Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан- Шейхуну.

Как сообщил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, эксперты ОЗХО начали сбор и изучение информации об инциденте, однако делать однозначные выводы о том, что произошло, пока рано. Он отметил, что только в случае подтверждения боевого применения отравляющих веществ Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак начнет работу по установлению виновных в применении отравляющих веществ.