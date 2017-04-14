Путин прибыл в Бишкек для участия в саммитах ЕврАзЭС и ОДКБ

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, где 14 апреля пройдет саммит Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), а также состоится неформальная встреча лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это второй в текущем году визит президента РФ в столицу Киргизии, в предыдущий раз он приезжал сюда в конце февраля в рамках поездки в Центральную Азию.

Как сообщила пресс-служба Кремля, основное внимание на встрече лидеров ЕврАзЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) будет уделено вопросам углубления интеграции, устранению торговых барьеров, а также определению основных ориентиров макроэкономической политики стран-участниц союза на ближайшие годы. В повестку включены также вопросы международной деятельности ЕврАзЭС, развития экономического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Среди знаковых тем повестки - возможное предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя при ЕврАзЭС. Президент Молдавии Игорь Додон тоже примет участие в саммите в Бишкеке.

На неформальной же встрече лидеров ОДКБ (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия), как сообщила пресс-служба президента Киргизии, "будут обсуждены вопросы дальнейшего развития организации, а также углубление сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности". В мероприятии примут участие лидеры всех стран организации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, беседа глав государств будет идти в узком составе без фиксированной повестки.

Ранее на этой неделе в интервью телерадиокомпании "Мир" президент РФ отметил, что ОДКБ "себя, безусловно, оправдывает". Путин напомнил, что в этом году отмечается 25-летие подписание Договора о коллективной безопасности и 15-летие создания ОДКБ как организации, и можно, оценив результаты, при необходимости вносить какие-то коррективы или укреплять нормативную базу объединения. При этом российский лидер отметил, что, в отличие от НАТО, которая создавалась в годы блокового противостояния и до сих пор несет на себе родимые пятна холодной войны, ОДКБ формировалась уже в новых условиях для купирования современных угроз - терроризма, экстремизма, наркотрафика и трансграничной преступности.