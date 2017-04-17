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Источник: встреча России, США и ООН по Сирии планируется в Женеве на 24 апреля

Политика
17 апреля, 11:41 дата обновления: 17 апреля, 11:43 UTC+3
РФ на встрече, вероятно, будет представлять замглавы МИД Геннадий Гатилов
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ЖЕНЕВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Трехсторонняя встреча России, США и ООН по Сирии планируется в Женеве на 24 апреля. Россию на ней, как ожидается, будет представлять заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Встреча предварительно намечена на 24 апреля", - отметил собеседник агентства.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам Ближнего Востока и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил в Москве, что встреча по Сирии может пройти в Женеве в начале следующей недели, ожидается подтверждение Вашингтона. "Планируется встреча, ждем подтверждения от наших американских коллег, трехсторонняя встреча России, США и ООН в Женеве", - сказал дипломат, уточнив, что переговоры могут пройти в начале следующей надели на уровне заместителей глав МИД или директоров департаментов.

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