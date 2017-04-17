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РФ призывает международное сообщество дать должную оценку теракту под Алеппо

Политика
17 апреля, 19:41 дата обновления: 17 апреля, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
В МИД РФ также осудили теракт, назвав его варварским
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия призывает международное сообщество дать должную оценку теракту, совершенному в пригороде Алеппо 15 апреля на пути следования колонны со внутренне перемещенными лицами. Об этом заявили в МИД РФ.

"Решительно осуждаем варварский теракт против конвоя с беженцами, - указали в российском дипведомстве. - Считаем, что это преступление должно получить должную оценку всех членов международного сообщества".

В МИД РФ напомнили, что на прошлой неделе началась реализация договоренности по вывозу боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из городов Мадая и Забадани в провинции Дамаск и шиитских ополченцев с семьями из окруженных "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) и "Ахрар аш-Шам" деревень Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб. В министерстве указали, что правительство Сирии четко выполнило свои обязательства в рамках данного соглашения, достигнутого при посредничестве Катара и Ирана.

"Что касается "нусровцев" и "ахраровцев", то процесс эвакуации из Фуа и Кафраи, за который они отвечали, шел крайне медленно и со сбоями, - добавили в МИД РФ. - Конвой эвакуируемых еще на начальном этапе подвергся минометному обстрелу, а затем был остановлен буквально в нескольких километрах от блокпоста правительственных сил. На этой стоянке и произошла трагедия".

В МИД подчеркнули, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии и будет помогать тем сирийцам, которые готовы эту борьбу поддержать и добиваться переговорного урегулирования сирийского конфликта.

Взрыв был устроен в субботу вечером на перевалочном пункте в пригороде Алеппо Рашидин, где остановилась колонна автобусов с эвакуируемыми жителями из двух шиитских сел Эль-Фуа и Кефраи, расположенных в сирийской провинции Идлиб. Террористы подорвали взрывчатку в пикапе, доставившим беженцам детское питание и продовольствие. Бомба взорвалась рядом с бензоколонкой, что вызвало сильный пожар. В результате теракта, по данным МИД РФ, погибло свыше 130 человек, в том числе 68 детей.

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