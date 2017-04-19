Россия 20 апреля вынесет на голосование ОЗХО предложение по ситуации в Идлибе

ГААГА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Россия 20 апреля вынесет на голосование Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предложение по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил в среду постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

о его словам, "голосование по обновленному предложению состоится 20 апреля во второй половине дня". Ранее Россия вместе с Ираном предложила создать специальную комиссию для проведения расследования инцидента с возможным применением химоружия в сирийской провинции Идлиб. Обновленное предложение предусматривает, что этим займется существующая Миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии, однако она должна будет выехать на место предполагаемого инцидента и может быть укреплена национальными экспертами из стран, входящих в ОЗХО.

"По нашим наблюдениям, это предложение вызвало определенное замешательство, об этом свидетельствует сумбурная, очень нервозная реакция ряда наших западных партнеров, - заметил Шульгин. - В то же время ряд делегаций из других региональных групп с интересом отнесся к нашему варианту, но они попросили время для анализа документа и консультаций со столицами". "Поэтому сегодня мы прервали наше заседание на сутки и условились возобновить встречу завтра во второй половине дня. При этом мы предупредили наших партнеров, что мы будем наставить на проведении голосования по российско-иранскому проекту решения", - добавил он.

"Больше терять времени нельзя, - уверен дипломат. - ОЗХО, которая стараниями американцев и других западных стран стала донельзя политизирована, сейчас не выполняет своего основного назначения, а именно не допускать применение химического оружия, расследовать все обстоятельства и делать все возможное, чтобы такое не повторялось".

Инцидент в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого, по мнению американских властей, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.