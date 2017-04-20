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Чижов: у РФ еще не сформировалась позиция по отношению к администрации Трампа

Политика
20 апреля, 10:03 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Постпред РФ при ЕС заявил, что "отношения между Россией и США, безусловно, находятся сегодня на низком уровне"
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ЛОНДОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Определенная позиция Москвы по отношению к администрации нового президента США Дональда Трампа еще не сформировалось, для этого необходимо, чтобы Белый дом сначала сам определился со своими внешнеполитическими приоритетами. Об этом заявил в интервью телекомпании "Би-би-си" постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"С точки зрения развития подхода президента США к различным вопросам международной повестки дня, я думаю, что позиция новой администрации будет определена в течение предстоящих недель или месяцев. Думаю, сейчас еще рано говорить", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, какова официальная позиция Москвы по отношению к Трампу.

Чижов согласился с тем, что "отношения между Россией и США, безусловно, находятся сегодня на низком уровне". "Если мы сравним ситуацию с теми отношениями, которые у нас были на протяжении последних 10-15 лет, то да, это очень низкий уровень", - признал он.

В то же время он обратил внимание на то, что есть и позитивные моменты, среди которых он назвал визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который состоялся в начале текущего месяца. "Чем ниже уровень отношений между двумя ядерными державами, тем больше риск военного столкновения. Конечно, я надеюсь, что до этого не дойдет, и я думаю, что визит госсекретаря (Рекса) Тиллерсона в Москву стал небольшим шагом в продвижении взаимопонимания, которое необходимо в подобной ситуации", - отметил дипломат.

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Трамп, Дональд Чижов, Владимир Алексеевич
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