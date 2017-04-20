Дочь арестованного экс-главы Удмуртии может покинуть пост замминистра региона

ИЖЕВСК, 20 апреля. /ТАСС/. Дочь арестованного экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, Юлия Башкова, написала заявление об уходе с поста заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Удмуртия.

"Заместитель министра Башкова написала заявление об увольнении по собственному желанию с 24 апреля, однако оно еще не рассмотрено", - сказал собеседник агентства.

Башкова занимает свой пост с января 2010 года и является дочерью бывшего руководителя Удмуртии Соловьева, отметили в министерстве. Ранее сообщалось, что после отстранения главы региона от должности, ушел со своего поста министр транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Вахромеев.

Четвертого апреля президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Соловьева в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы Удмуртии назначен секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело и предъявил обвинение экс-главе Удмуртии в получении взяток на 140 млн рублей от подрядчиков строительства мостов.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей. Басманный суд Москвы арестовал Соловьева по ходатайству следователя до 4 июня.