Российские военные за сутки провели восемь гуманитарных акций в Сирии

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо, Деръа и Эс-Сувейда, помощь получили почти 3,5 тыс. человек. Об этом сообщается в бюллетене центра.
"За сутки гуманитарную помощь получили 3,5 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,1 тонны", - говорится в сообщении.
В городе Алеппо в районах Аз Захра, Аль-Катрджи, Баб Насрин, Хайдария и Мухаммед Бейк жителям передано 2,5 тыс. порций горячей еды, 150 продуктовых наборов и 1,8 тонны хлеба. Жителям населенного пункта Израа провинции Деръа передано 500 продуктовых наборов. Жителям населенного пункта Канават провинции Эс-Сувейда передано 350 продуктовых наборов.
Центр также информировал, что российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН.