Грызлов: контактная группа изучит обстоятельства подрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе на ближайшем заседании в Минске детально изучит инцидент с автомобилем наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, который подорвался на мине. Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

"Инцидент будет пристально изучен на предстоящей в среду, 26 апреля, встрече контактной группы", - заявил он ТАСС. Грызлов считает происшествие возмутительным, назвав его диверсией, он подчеркнул, что жертвой взрыва могли стать мирные жители, чьи автомобили не обладают специальной защитой.

Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.

Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом сообщил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.

В свою очередь в народной милиции ЛНР сообщили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.