В Ливии освобождены пять российских моряков

Шарапова сыграет с Винчи в Штутгарте при заполненных трибунахСпорт 26 апреля, 11:30
Компетентные органы разберутся с расходами при строительстве стадиона "Санкт-Петербург"Спорт 26 апреля, 11:27
Корпоративные волонтеры расширяют спектр своей деятельностиСоциальная ответственность 26 апреля, 11:22
Инноваторов образования объединили в единую сетьСоциальная ответственность 26 апреля, 11:13
Эксперты разработали проект стратегии развития экспорта ж/д машиностроенияТранспорт 26 апреля, 11:05
"Галс-Девелопмент" приступил к монолитным работам по надземной части ЖК "Достояние"Новости партнеров 26 апреля, 11:03
Дизайнеры предложили план по защите биоразнообразияСоциальная ответственность 26 апреля, 10:57
Совет Федерации освободил Фридинского от должности главного военного прокурораПолитика 26 апреля, 10:43
Баскетболист "Лейкерс" Мозгов вошел в расширенный состав сборной России на ЧЕСпорт 26 апреля, 10:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пять российских моряков с судна "Мерле" освобождены в Ливии, они вернулись домой. Об этом сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Пять человек вчера привезли, они были очень счастливы", - сказал дипломат.
5 марта береговой охраной в прибрежных водах Ливии был задержан и далее отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз "Мерле", который принадлежит петербургской компании MT Group. Российские дипломаты предпринимали все усилия для освобождения экипажа.