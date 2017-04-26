В Ливии освобождены пять российских моряков

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пять российских моряков с судна "Мерле" освобождены в Ливии, они вернулись домой. Об этом сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Пять человек вчера привезли, они были очень счастливы", - сказал дипломат.

5 марта береговой охраной в прибрежных водах Ливии был задержан и далее отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз "Мерле", который принадлежит петербургской компании MT Group. Российские дипломаты предпринимали все усилия для освобождения экипажа.