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Глава КС РФ высказался за создание трибунала при ООН для преследования террористов

Политика
26 апреля, 22:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Для идеологов и организаторов террористических групп и движений в национальных законодательствах следует предусмотреть особо суровые меры наказания, считает Валерий Зорькин
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Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин высказался за создание под эгидой ООН особого трибунала для привлечения к ответственности не только рядовых террористов и боевиков, но и идеологов и организаторов террора. Об этом он пишет в статье, которая выйдет в "Российской газете" 27 апреля.

"Международный терроризм - прежде всего идеологи и организаторы террористических групп и движений. Для уголовного преследования таких лиц назрела необходимость учредить особый международный трибунал под эгидой ООН подобно тем, что были созданы по бывшей Югославии и Руанде", - сказал Зорькин.

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Глава КС отметил, что, по его мнению, для таких лиц в национальных законодательствах следует предусмотреть особо суровые меры наказания. "Акт терроризма, подобный тому, что случился в петербургском метро, является с точки зрения уровня его общественной опасности, преступлением против безопасности человечества. Эта природа и направленность терроризма остается неизменной, независимо от его, так сказать, "количественных" показателей - сколько человек погибло, какие объекты разрушены и т. п. Подобно тому, как геноцид - он и есть геноцид, независимо от "размеров". Думаю, что эта проблема заслуживает внимания со стороны отечественной уголовно-правовой доктрины и практики", - добавил он.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство, пострадавшими признаны 102 человека. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания". Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

6 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании восьмерых подозреваемых по уголовному делу. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое - в Москве. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

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Теракт в метро Санкт-Петербурга Противодействие терроризму в России
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