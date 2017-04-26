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Зорькин: противодействовать терроризму должна система умной пропаганды

Политика
26 апреля, 23:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По мнению главы Конституционного суда, для борьбы с религиозным экстремизмом необходимо применить контртеррористическую пропаганду, поддерживаемую государственной властью
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Противодействовать религиозному экстремизму и терроризму должна эффективная контртеррористическая пропаганда, считает председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин в статье, которая выйдет в "Российской газете" 27 апреля.

"Для противодействия религиозному экстремизму и терроризму необходима система умной и эффективной контртеррористической пропаганды, созданной и поддерживаемой государственной властью", - говорится в статье.

Зорькин указывает, что информационное противодействие экстремизму нужно начинать на уровне семьи. "Необходимо обучать родителей. Например, создать специальную службу, которая консультировала бы родителей в части средств и методов ненавязчивого профилактического просвещения детей в сфере экстремизма, - считает глава КС РФ. - Нужны учебные курсы и преподаватели, способные квалифицированно и педагогически эффективно разъяснять учащимся школ, средних учебных заведений и ВУЗов базовые мировоззренческие основы великих мировых религий".

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Глава КС считает также, что к профилактике наиболее опасного экстремизма исламистских сект должны быть привлечены официальные мусульманские конфессиональные организации, проповедующие мирный ислам и действующие на территории России и стран ЕврАзЭС и СНГ. "Именно представители таких организаций лучше всего могут доказать, что идеология ИГ и "Аль-Каиды" (эти террористические группировки запрещены в РФ - прим. ТАСС) не имеет ничего общего с великим исламским вероучением. И что террористы не имеют права на национальность", - подчеркивает Зорькин.

Он высказался также за принятие эффективных мер для оперативного выявления и ликвидации ресурсов в Интернете, включая социальные сети, в которых ведется экстремистская агитация и пропаганда. "Наконец, общество и государство должны призвать к самоцензуре редакции телевидения с целью резко сократить в телепрограммах объемы и градус внеморального показа насилия и агрессии", - пишет глава КС РФ.

"Проблема имеет лишь комплексное, системное решение, - подчеркивает Зорькин. - Победить международный терроризм возможно лишь совместными усилиями международного сообщества, разрабатывая и принимая активные и настойчивые меры как в сфере воспитания, идеологической работы и пропаганды, так и в сферах внутригосударственного и международного права и правоприменения".

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Персоны
Зорькин, Валерий Дмитриевич
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